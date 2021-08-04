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تسجيل صوتي يكشف آخر تطورات حالة المعتقل الشاب خالد الدوسري

منذ 44 دقيقة
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تسجيل صوتي يكشف آخر تطورات حالة المعتقل الشاب خالد الدوسري

الرياض (صدى):
كشف تسجيل صوتي لاتصال تليفوني بين محامي المعتقل خالد الدوسري مع إدارة السجن بأمريكا، عن الوضع الصحي والذهني للشاب المعتقل بعد انقطاع الاتصال به وتوقف الزيارات معه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكدت إدارة السجن، أن الحالة الصحية للمعتقل خالد الدوسري جيدة، وأنه متماسك ذهنيا وليس لديه أي مشاكل مع السجناء الآخرين، كما ظهرت موافقة إدارة السجن على إضافة رقم محامي الدوسري للقائمة لديهم للتواصل بينه والشاب المعتقل.

وأوضحت إدارة السجن على عدم إصابة المعتقل خالد الدوسري بكورونا منذ بداية الجائحة، وأن فحصه يتم بشكل مستمر، فيما سيكون هناك اتصال دوري مع إدارة السجن لمتابعة الحالة الصحية لخالد للاطمئنان عليه.

ومن الجدير بالذكر، أن الدوسري، وهو مبتعث للدراسة في الولايات المتحدة منذ عام 2008، اعتُقل قبل 10 سنوات، بتهمة حيازة أسلحة دمار شامل، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد.

أمريكا
تسجيل صوتي
السجن
خالد الدوسري

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9703
منذ 11 دقيقة
الله يفك سجنك يا خالد وترجع لأهلك والوطن سالم غانم *** اللهم أمين ***

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أحدث التعليقات

Shiraz
الي اسمك قرم شكلك خيخه واوجعك كلامه بعدين شل اسم قرم لأنك خيخه تفزع لواحد م عنده غيره وتقول له بعد تكفى اكثر من...
ربيعان الربيعان
انا اقوم بتصوير قرائة العداد بعد وصول رساله لي من الشركه عن قيامهم بقرائة العداد واحسبها وعند صدور الفاتوره اجدها مطابقه لحسابي اذا المشكله...
ابوناصر
ماعندك احد
رااايق
الله يفك سجنك يا خالد وترجع لأهلك والوطن سالم غانم *** اللهم أمين ***
رااايق
المعروف أن الرضاعة الطبيعية لمدة حولين (سنتين)*** يعطي الطفل مناعة قوية جداً **!! ضد الأمراض المعدية كـ الأنفلونزا مثلاً وغيرها من الأمراض ** ونادراً...

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