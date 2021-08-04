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تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مقيم يمني قتل مواطن بخميس مشيط

منذ ساعة
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تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مقيم يمني قتل مواطن بخميس مشيط

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير ، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / نبيل حسين يحيى الفقيه – يمني الجنسية - على قتل / علي بن صويع بن ظافر القحطاني ـ سعودي الجنسية ـ ، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته .

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ، والحكم عليه بالقتل قصاصاً ، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه , وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني ، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / نبيل حسين يحيى الفقيه - يمني الجنسية - اليوم الاربعاء 25/ 12 / 1442 هـ بمدينة خميس مشيط بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية
خميس مشيط
القتل
تنفيذ حكم
نار

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