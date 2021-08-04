بالفيديو.. ممرضة تبكي وهي تروي قصصاً لمصابين توفوا لعدم تلقيهم اللقاح

واشنطن (صدى):
كشفت ممرضة عناية مركزّة من ولاية لويزيانا الأمريكيّة، عن حالات ماتت ولم تتمكّن من إنقاذهم، بسبب عدم حصولهم على اللقاح.
وقالت الممرضة :إنها تعمل بقسم العناية المركزة لمرضى كورونا بأحد المستشفيات في ولاية أريزونا، طوال فترة الوباء تقريباً ولم تمر بأيام أصعب من التي تعيشها حالياً.
وأضافت إن متحور دلتا أدى إلى زيادة عدد الإصابات حيث يصيب الشباب مؤكدة أن معظم هؤلاء المصابين لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس.
وتابعت: الكثير من المرضى يأتون إلي ثم يخرجون ويعودون لأطفالهم وأهلهم؛ وذلك لأن حالتهم لم تتدهور؛ نتيجة تلقيهم اللقاحات.
وأشارت إلى أن ابنتها التي تبلغ من العمر 14 عام قائلة لها " أمي نحتاج أن ندعو من أجل والدي صديقتي"، مضيفة وهي تبكي والدا صديقتها لدي في وحدة العناية المركزة. وقد لا يذهب أحدهم إلى المنزل.