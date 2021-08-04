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اطار شاحنة يطير ويصيب سائق
منذ ساعة
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أحدث التعليقات
Shiraz
الي اسمك قرم شكلك خيخه واوجعك كلامه بعدين شل اسم قرم لأنك خيخه تفزع لواحد م عنده غيره وتقول له بعد تكفى اكثر من...
ربيعان الربيعان
انا اقوم بتصوير قرائة العداد بعد وصول رساله لي من الشركه عن قيامهم بقرائة العداد واحسبها وعند صدور الفاتوره اجدها مطابقه لحسابي اذا المشكله...
ابوناصر
ماعندك احد
رااايق
الله يفك سجنك يا خالد وترجع لأهلك والوطن سالم غانم *** اللهم أمين ***
رااايق
المعروف أن الرضاعة الطبيعية لمدة حولين (سنتين)*** يعطي الطفل مناعة قوية جداً **!! ضد الأمراض المعدية كـ الأنفلونزا مثلاً وغيرها من الأمراض ** ونادراً...
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