إلغاء رسم الحماية المطبق على القمح

الرياض (صدى):
أصدر وزير المالية، رئيس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، قرارًا بإلغاء رسم الحماية المطبق على القمح.
ويأتي ذلك بناءً على مذكرة محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمحضر التنسيقي مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية بتعديل فئة الرسوم الجمركية المؤرخ في 11/ 12/ 1442هـ.
وكان قد صدر مرسومًا ملكيًا، في ربيع الثاني الماضي، سمح لوزير المالية بتعديل فئة الرسوم الجمركية؛ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، بعد التنسيق مع هيئة التجارة الخارجية.