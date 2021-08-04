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مواصفات وأسعار جيلي امجراند X7 الصينية موديل 2021

منذ 26 دقيقة
1524
مواصفات وأسعار جيلي امجراند X7 الصينية موديل 2021

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن مميزات سيارة جيلي امجراند X7 كروس أوفر موديل 2021، حيث تتوافر بمحرك 4 سلندر، سعة 2400 سي سي، يولد قوة 162 حصان، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن.

وتحتوى السيارة امجراند X7 على عدة أنظمة لكشف النقط العمياء و نظام المساعدة على الركن الآلي ونظام فرامل آلية عند اكتشاف المطبات الصناعية مع شاشة 7 بوصة في لوحة القيادة فرامل كهربائية.

كما تأتي السيارة جيلي امجراند X7 بفتحة سقف بانوراما وزر لتشغيل المحرك ونظام الرؤية المحيطية 360 درجة من 4 كاميرات ونظام ترفيه بشاشة 10.25 بوصة ومصابيح نهارية ليد في الأمام.

وأشار الخبراء إلى أن أسعارها كالآتي: الفئة الأولى GL بسعر 66 ألف ريال، الفئة الثانية GT بسعر 73 ألف ريال، الفئة الثالثة GW بسعر 92 ألف ريال.

 

 

سيارات
مواصفات
جيلي امجراند X7

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلوم النصراوي
النصر والاهلي واحد .. والباقين احزاب متناحرة 😜
ابو عبدالرحمن
نعم مقلب كبير وظلم من الشركة وتعامل غير نزيه وتسعيره تقديريه ومزاحيه من الشركة والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل لا انصح بالاشتراك في...
رااايق
بالتوفيق ***
عبدالله
شركة الكهرباء + شركه المياه حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم
د محمد ماجد بخش
رحيلها كان صدمة كبيرة للوسط الفني .. لأنها تركت آثراً لا يمحى .. رحمها الله واسكنها فسيح جناته

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