مواصفات وأسعار جيلي امجراند X7 الصينية موديل 2021

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن مميزات سيارة جيلي امجراند X7 كروس أوفر موديل 2021، حيث تتوافر بمحرك 4 سلندر، سعة 2400 سي سي، يولد قوة 162 حصان، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن.
وتحتوى السيارة امجراند X7 على عدة أنظمة لكشف النقط العمياء و نظام المساعدة على الركن الآلي ونظام فرامل آلية عند اكتشاف المطبات الصناعية مع شاشة 7 بوصة في لوحة القيادة فرامل كهربائية.
كما تأتي السيارة جيلي امجراند X7 بفتحة سقف بانوراما وزر لتشغيل المحرك ونظام الرؤية المحيطية 360 درجة من 4 كاميرات ونظام ترفيه بشاشة 10.25 بوصة ومصابيح نهارية ليد في الأمام.
وأشار الخبراء إلى أن أسعارها كالآتي: الفئة الأولى GL بسعر 66 ألف ريال، الفئة الثانية GT بسعر 73 ألف ريال، الفئة الثالثة GW بسعر 92 ألف ريال.