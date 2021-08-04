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شاب يترك رسالة غامضة ويهرب بعد زفافه بساعتين

منذ 10 دقائق
521
شاب يترك رسالة غامضة ويهرب بعد زفافه بساعتين

متابعة- أميرة خالد (صدى):
هرب شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، من حفل زفافه وفرّ عقب انتهاء الزفاف بساعتين وترك للعروس رسالها غامضة عبر هاتفها أصابتها بالصدمة.

وأوضحت الفتاة، أن زوجها هرب من الزفاف وترك لها رسالة عبر هاتفها أخبرها فيها أنه اضطر للسفر بشكل مفاجئ في يوم زفافهما ولا يعلم متى سيعود، لافتة إلى أنه أخبرها بأنه وقع في ضائقة مالية كبيرة قبل الزفاف بسبب تكاليف الزواج وراتبه المحدود.

وقالت العروس أنها قامت بدفع تكاليف يوم الزفاف دو أن تخبر أحدًا؛ لتكتشف فيما بعد أن زوجها الهارب كان يخدعها، وأنه كان متزوجًا من سيدة أخرى ولديه طفلان، وحينما هرب من حفل الزفاف، كان لسبب علم زوجته الأولى بزواجه منها وهددته بالحضور وفضحه.

شاب
زفاف
رسالة غامضة

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلوم النصراوي
النصر والاهلي واحد .. والباقين احزاب متناحرة 😜
ابو عبدالرحمن
نعم مقلب كبير وظلم من الشركة وتعامل غير نزيه وتسعيره تقديريه ومزاحيه من الشركة والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل لا انصح بالاشتراك في...
رااايق
بالتوفيق ***
عبدالله
شركة الكهرباء + شركه المياه حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم
د محمد ماجد بخش
رحيلها كان صدمة كبيرة للوسط الفني .. لأنها تركت آثراً لا يمحى .. رحمها الله واسكنها فسيح جناته

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