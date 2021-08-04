مجلس الذهب العالمي: المملكة من الدول التي تتحكم في ذهب العالم

علي القحطاني (صدى):
كشفت تقارير حديثة أن 16 دولة وبنكين يتحكمون في ذهب العالم من بينها المملكة وهي الدولة العربية الوحيدة التي توجد في قائمة المتحكمين في الذهب عالميًا.
وذكرت بيانات حديثة صادرة من مجلس الذهب العالمي، أن الذهب ينقسم إلى مجوهرات وذهب للأغراض الصناعية وذهب كاستثمار، وذهب تحتفظ به البنوك المركزية،.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر مالك للذهب حتى منتصف العام الجاري، حيث تتحكم بأكثر من 8133.5 طن من الذهب وتليها ألمانيا بـ 3359.1 طن من الذهب.
وأوضحت أن الدول التي تتحكم في ذهب العالم هي المملكة وأمريكا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا والصين وسويسرا واليابان والهند وهولندا وتركيا وتايوان وكازاخستان والبرتغال وأوزبكستان، إلى جانب بنكين مركزيين هما صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.