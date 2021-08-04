نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مجلس الذهب العالمي: المملكة من الدول التي تتحكم في ذهب العالم

منذ 5 دقائق
1169
مجلس الذهب العالمي: المملكة من الدول التي تتحكم في ذهب العالم

علي القحطاني (صدى):
كشفت تقارير حديثة أن 16 دولة وبنكين يتحكمون في ذهب العالم من بينها المملكة وهي الدولة العربية الوحيدة التي توجد في قائمة المتحكمين في الذهب عالميًا.

وذكرت بيانات حديثة صادرة من مجلس الذهب العالمي، أن الذهب ينقسم إلى مجوهرات وذهب للأغراض الصناعية وذهب كاستثمار، وذهب تحتفظ به البنوك المركزية،.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر مالك للذهب حتى منتصف العام الجاري، حيث تتحكم بأكثر من 8133.5 طن من الذهب وتليها ألمانيا بـ 3359.1 طن من الذهب.

وأوضحت أن الدول التي تتحكم في ذهب العالم هي المملكة وأمريكا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا والصين وسويسرا واليابان والهند وهولندا وتركيا وتايوان وكازاخستان والبرتغال وأوزبكستان، إلى جانب بنكين مركزيين هما صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

 

ذهب
المملكة
مجلس الذهب العالمي
ذهب العالم

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سلوم النصراوي
النصر والاهلي واحد .. والباقين احزاب متناحرة 😜
ابو عبدالرحمن
نعم مقلب كبير وظلم من الشركة وتعامل غير نزيه وتسعيره تقديريه ومزاحيه من الشركة والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل لا انصح بالاشتراك في...
رااايق
بالتوفيق ***
عبدالله
شركة الكهرباء + شركه المياه حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم
د محمد ماجد بخش
رحيلها كان صدمة كبيرة للوسط الفني .. لأنها تركت آثراً لا يمحى .. رحمها الله واسكنها فسيح جناته

أخر الأخبار

مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة
مجلس الضمان الصحي التعاوني يعلن عن وظائف شاغرة
منذ 31 ثانية 1104
مجلس الذهب العالمي: المملكة من الدول التي تتحكم في ذهب العالم
مجلس الذهب العالمي: المملكة من الدول التي تتحكم في ذهب العالم
منذ 5 دقائق 1169
شاب يترك رسالة غامضة ويهرب بعد زفافه بساعتين
شاب يترك رسالة غامضة ويهرب بعد زفافه بساعتين
منذ 9 دقائق 518
ميسي يثير الجدل بسبب صورة مع نجوم باريس سان جيرمان
ميسي يثير الجدل بسبب صورة مع نجوم باريس سان جيرمان
منذ 15 دقيقة 1405
القصاص لمقيم أطلق النار على مواطن بمحافظة جدة
القصاص لمقيم أطلق النار على مواطن بمحافظة جدة
منذ 20 دقيقة 1720
مواصفات وأسعار جيلي امجراند X7 الصينية موديل 2021
مواصفات وأسعار جيلي امجراند X7 الصينية موديل 2021
منذ 25 دقيقة 1517
رجل وزوجته في موقف لا يحسدون عليه
رجل وزوجته في موقف لا يحسدون عليه
منذ 39 دقيقة 398
لحظة العثور على سلحفاة ضخمة
لحظة العثور على سلحفاة ضخمة
منذ 45 دقيقة 439
لا تفكر تسوق مع أم العيال
لا تفكر تسوق مع أم العيال
منذ 50 دقيقة 250
شاهد.. بكاء داوود حسين حزنًا على وفاة انتصار الشراح
شاهد.. بكاء داوود حسين حزنًا على وفاة انتصار الشراح
منذ 55 دقيقة 1246