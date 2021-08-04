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رجل وزوجته في موقف لا يحسدون عليه

منذ 39 دقيقة
389

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلوم النصراوي
النصر والاهلي واحد .. والباقين احزاب متناحرة 😜
ابو عبدالرحمن
نعم مقلب كبير وظلم من الشركة وتعامل غير نزيه وتسعيره تقديريه ومزاحيه من الشركة والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل لا انصح بالاشتراك في...
رااايق
بالتوفيق ***
عبدالله
شركة الكهرباء + شركه المياه حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم
د محمد ماجد بخش
رحيلها كان صدمة كبيرة للوسط الفني .. لأنها تركت آثراً لا يمحى .. رحمها الله واسكنها فسيح جناته

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