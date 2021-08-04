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بالفيديو.. مواطن يتحدى إعاقته البصرية ويحصل على الدكتوراه في علم النفس

منذ ساعة
1826
بالفيديو.. مواطن يتحدى إعاقته البصرية ويحصل على الدكتوراه في علم النفس

علي القحطاني (صدى):
تحدى مواطن إعاقته البصرية وصعد إلى القمة وتربع حيث حصل على الدكتوراة في علم النفس من جامعة " عين شمس" في مصر.

وقال المواطن لقناة " الإخبارية " إنه تم تكريمه داخل الملحقية السعودية في مصر، حيث خدمت رسالة الدكتوراه المكفوفين، مشيرا إلى أهمية هذه الفئة، حيث كانت رسالته بعنوان جودة الحياة وعلاقتها بالمهارات الحياتية لدى المكفوفين.

وأضاف : اتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

كما حرص على تقديم الدعم النفسي والمادي للمكفوفين داخل المملكة، حيث تم تكريمه من عدة جهات داخل وخارج المملكة.

 

مصر
المملكة
الدكتوراه
كفيف
علم النفس
اعاقة بصرية

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أحدث التعليقات

سلوم النصراوي
النصر والاهلي واحد .. والباقين احزاب متناحرة 😜
ابو عبدالرحمن
نعم مقلب كبير وظلم من الشركة وتعامل غير نزيه وتسعيره تقديريه ومزاحيه من الشركة والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل لا انصح بالاشتراك في...
رااايق
بالتوفيق ***
عبدالله
شركة الكهرباء + شركه المياه حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم
د محمد ماجد بخش
رحيلها كان صدمة كبيرة للوسط الفني .. لأنها تركت آثراً لا يمحى .. رحمها الله واسكنها فسيح جناته

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