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شاهد.. بكاء داوود حسين حزنًا على وفاة انتصار الشراح

منذ 54 دقيقة
1243
شاهد.. بكاء داوود حسين حزنًا على وفاة انتصار الشراح

خالد الظفيري (صدى):
انهار الفنان الكويتي داوود حسين، من البكاء على رفيقة دربه الفنانة انتصار الشراح، التي فارقت الحياة قبل أيام قليلة.

وكشف مقطع فيديو، عن تأثر داوود حسين الشديد حيث لم يتمالك نفسه، مما دفع الشخص الذي يجلس بجانبه لمواساته، وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي وصفوه بـ "المُبكي"، معتبرين أن دموعه صادقة.

ويُشار إلى أن الفنان الكويتي داوود حسين، رثى زميلته انتصار الشراح بكلمات حزينة عبر إنستغرام قائلًا: "إلى جنات الخلد أختي العزيزة .. لا اجد كلمات توفي حقك خلال سنوات علاقة الاخوة والزمالة و الابتسامة التي جمعتنا .. اعذريني لا اجيد التعبير في أوقات الصدمات".

وأضاف: "لا اصدق انني انعيك واطلب لك الرحمة و المغفرة من العلي القدير وان تكوني في جناته مع الصديقين والابرار والشهداء .. ام سالم اختي الغالية .. يرحمك الباري و يثبتك عند السؤال .. انا لله وانا اليه راجعون .. الفاتحه على روحها الطاهرة".

 

وفاة
داوود حسين
انتصار الشراح
فن ومشاهير

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلوم النصراوي
النصر والاهلي واحد .. والباقين احزاب متناحرة 😜
ابو عبدالرحمن
نعم مقلب كبير وظلم من الشركة وتعامل غير نزيه وتسعيره تقديريه ومزاحيه من الشركة والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل لا انصح بالاشتراك في...
رااايق
بالتوفيق ***
عبدالله
شركة الكهرباء + شركه المياه حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم
د محمد ماجد بخش
رحيلها كان صدمة كبيرة للوسط الفني .. لأنها تركت آثراً لا يمحى .. رحمها الله واسكنها فسيح جناته

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