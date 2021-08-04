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الشرطة الهولندية تفتش حقيبة مشبوهة أمام سفارة المملكة في لاهاي

منذ ساعة
1923
الشرطة الهولندية تفتش حقيبة مشبوهة أمام سفارة المملكة في لاهاي

أمستردام (صدى):
أقدمت الشرطة الهولندية، على تفتيش حقيبة مشبوهة أمام سفارة المملكة في لاهاي، اليوم الأربعاء، مؤكدة أنها لم تعثر على متفجّرات.

ومن جانبه، أوضح متحدث الشرطة الهولندية، إن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عند الساعة 9:15 مساءً (توقيت هولندا)، عن وجود حقيبة مشبوهة أمام السفارة السعودية، لافتًا إلى أنه توجّه فريق متخصّص في الذخائر المتفجّرة.

وأشار إلى أنه تمّ إغلاق المنطقة وقام الفريق الأمني بالإجراءات اللازمة، واتضح أن الحقيبة لا تحتوي على أيّ متفجّرات أو مواد مشبوهة، فيما كانت سفارة المملكة في لاهاي قد تعرضت العام الماضي لإطلاق نارٍ من قِبل رجل أربعيني، وتمّ اعتقاله في وقتٍ لاحق من ذات اليوم.

الشرطة الهولندية
سفارة المملكة في لاهاي
حقيبة مشبوهة

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أحدث التعليقات

سلوم النصراوي
النصر والاهلي واحد .. والباقين احزاب متناحرة 😜
ابو عبدالرحمن
نعم مقلب كبير وظلم من الشركة وتعامل غير نزيه وتسعيره تقديريه ومزاحيه من الشركة والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل لا انصح بالاشتراك في...
رااايق
بالتوفيق ***
عبدالله
شركة الكهرباء + شركه المياه حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم
د محمد ماجد بخش
رحيلها كان صدمة كبيرة للوسط الفني .. لأنها تركت آثراً لا يمحى .. رحمها الله واسكنها فسيح جناته

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