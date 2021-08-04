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بالفيديو.. فرحان العلي يعلق على قرار إبعاده عن الكويت

منذ ساعة
1657
بالفيديو.. فرحان العلي يعلق على قرار إبعاده عن الكويت

خالد الظفيري (صدى):
علق الفنان الباكستاني فرحان العلي على قرار إبعاده عن دولة الكويت، في قضية خدش الحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان العلي في مقطع فيديو نشره عبر ”سناب شات“ إن القضية انتهت، بغض النظر إن كانت مقصودة أو ما مقصودة“.

وآضاف أنه ”غير عاتب على الكويت لقرارها بترحيله، وأن لها فضلا عليه لا ينساه“، مشيرًا إلى أنه سيعود إذا كانت لديه فرصة".

وتابع الفنان الباكستاني إنه رفض دعوات أشخاص بالخروج على مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه السباب والشتائم.

يذكر أن الداخلية“ قد قررت إبعاد الفنان الباكستاني عن البلاد، قبل نحو أسبوعين، بالرغم من الامتناع عن النطق بعقابه وإلغاء حكم سجنه مدة عامين، بسبب نشر فيديو إباحي عبر حسابه في ”سناب شات“.

الكويت
فرحان العلي
فنان باكستاني

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أحدث التعليقات

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د محمد ماجد بخش
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عكبال ١٠٠ سنة يا سعادة المستشار

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