هاتف سري يدفع امرأة لقتل زوجها

القاهرة (صدى):
قتلت سيدة مصرية، زوجها بعدما اكتشفت هاتفًا سريًا كان يخفيه بعيدًا عن عينيها، ويستخدمه في إدارة علاقاته الغرامية النسائية الأخرى خارج إطار الزواج.
وأوضحت السيدة، في التحقيقات إنها كانت تعيش مع زوجها وابنها في الإسكندرية بعد العودة من اليونان، وبدأت تشعر بتغير تعامل زوجها معها، حتى استطاعت التوصل لسبب إهمال زوجها لها وضبطه بالجرم المشهود.
وقالت أنها ضبطت هاتفًا سريًا يمتلكه زوجها كشف المستور، فقد كان يجري من خلاله مكالمات غرامية وعلاقات متعددة مع النساء، وكان الزوج لا يبالي بأي اعتراض منها، لافتة إلى أن النقاش مع زوجها وصل إلى طريق مسدود، انتهى بمعركة ساخنة حسمتها بنفسها، حيث تخللها شد وجذب وعض وطعن، وانتهت بوفاة الزوج بطعنة سكين في صدره.