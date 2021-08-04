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قائمة بأطعمة يجب تجنبها عند انقطاع الطمث

منذ ساعة
1520
قائمة بأطعمة يجب تجنبها عند انقطاع الطمث

أميرة خالد (صدى):
يمكن أن يؤثر الطعام إيجابًا وسلبًا على شعورك أثناء انقطاع الطمث، إذا كنت تعانين من أعراض، فهناك أطعمة يجب تجنبها أثناء انقطاع الطمث إذا كنت ترغبين في رؤية تحسن في شعورك.

وأوضح خبراء، أنه قد تسبب المشروبات الساخنة والحساء الهبات الساخنة عند النساء بعد انقطاع الطمث، وتجنبي الأطعمة الغنية بالتوابل، التي يمكن أن يسبب الهبات الساخنة، وقللي من تناول الكافيين، هناك بعض الفوائد ، لكنها قد تسبب أيضًا الهبات الساخنة والأرق.

ومن الضروري تجنب الأطعمة المصنعة مثل اللحوم الباردة ورقائق البطاطس، والتقليل من الوجبات الغنية بالدهون مثل الوجبات المقلية والوجبات السريعة، واستبدال اللحوم الدهنية بالأسماك أو القطع الخالية من الدهون.

وتختلف رحلة انقطاع الطمث لدى كل شخص، في حين أن بعض هذه الأطعمة قد تؤدي إلى زيادة الأعراض لدى بعض النساء؛ فقد لا يكون لها أي تأثير على الأخريات، بشكل عام، من الجيد وضع هذه الأطعمة على قائمة "المراقبة" وتناولها باعتدال.

أطعمة
انقطاع الطمث
المشروبات الساخنة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عبدالرحمن
نعم مقلب كبير وظلم من الشركة وتعامل غير نزيه وتسعيره تقديريه ومزاحيه من الشركة والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل لا انصح بالاشتراك في...
رااايق
بالتوفيق ***
عبدالله
شركة الكهرباء + شركه المياه حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم
د محمد ماجد بخش
رحيلها كان صدمة كبيرة للوسط الفني .. لأنها تركت آثراً لا يمحى .. رحمها الله واسكنها فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
عكبال ١٠٠ سنة يا سعادة المستشار

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