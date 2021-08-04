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بالفيديو.. "الحج والعمرة" : لا يوجد سقف محدد لأعداد المعتمرين للعام المقبل 1443

منذ ساعة
1940
بالفيديو.. "الحج والعمرة" : لا يوجد سقف محدد لأعداد المعتمرين للعام المقبل 1443

نايف السالم (صدى):
أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، على عدم وجود سقف محدد لأعداد المعتمرين للعام المقبل 1443هــ.

وشدد "مشاط" خلال لقاء مع اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة أمس الأول الاثنين، بمقر الوزارة في مكة المكرمة، على أن لا يتعارض العدد مع اشتراطات الجهات المختصة واتباع الأنظمة والإجراءات الاحترازية.

وأوضح إنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لدعم الشركات المرخصة وبانتظار الرد، والعمل جار على استثناء الشركات التي فرضت عليها إدارة الوافدين غرامات مالية وتفعيلها لتقديم الخدمات لمعتمري 1443هــ.

 

الحج والعمرة
المعتمرين
الإجراءات الاحترازية

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أحدث التعليقات

رااايق
بالتوفيق ***
عبدالله
شركة الكهرباء + شركه المياه حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم
د محمد ماجد بخش
رحيلها كان صدمة كبيرة للوسط الفني .. لأنها تركت آثراً لا يمحى .. رحمها الله واسكنها فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
عكبال ١٠٠ سنة يا سعادة المستشار
محمد الغامدي
الفاتورة الثابتة مقلب وأكلناه نصيحة للكل سدد فواتيرك شهرياً وريح دماغك انا اشتركت بقيمة ٨٠٠ اخر السنة طلع علي مديونية بحوالي ٥٠٠٠ ومع الفاتورة...

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