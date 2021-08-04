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ثور يهاجم رجل بوحشية
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أحدث التعليقات
احمد
الكهرباء والفاتورة الثابتة أصبحت معاناة يئن من وطئتها الكثير
عابر سبيل
المحلل الفقراوي شوة الاستديوات التحليلية (صغر عقل + جهل + كذب + سبيكة)
fares
اللهم يارب البيت العتيق نسالك يالله ان ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب
fares
الله يفرجها علينا وعليه
احمد عسيري
من علمك الإملاء الله لايسامحه
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