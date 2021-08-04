بالفيديو.. "الخطوط السعودية": استثناء الأطفال دون 12 عامًا من شرط التحصين عند السفر الداخلي

الرياض (صدى):
أعلنت الخطوط السعودية، عن استثناء الأطفال أقل من 12 عامًا، من شرط التحصين عند السفر الداخلي.
وتفاعلت الخطوط السعودية، عبر تويتر مع استفسار أحد المستفيدين الذي تساءل: "عندي رحلة للزوجة والأطفال أعمارهم ٩ سنوات و٥ سنوات وسنة، الرحلة من حائل لأبها هل مطلوب فحص أو شيء لفيروس كورونا؟" .
وأجابت بأنه يتطلب أن تكون الحالة الصحية في تطبيق توكلنا للسفر ودخول المطار (محصن جرعتين، محصن جرعة واحدة مضى عليها 14 يوما، محصن متعاف، ويستثنى من ذلك الأطفال من هم أقل من 12 سنة)، لافتة إلى أن لمعرفة الدول المسموح السفر لها يرجى مراجعة الجهات المختصة، ولمعرفة كافة الاشتراطات المتعلقة بالسفر والتي تخضع للتحديث المستمر عبر زيارة موقع شركة الخطوط السعودية