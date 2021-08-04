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وفاة الفنانة فتحية طنطاوي

منذ 41 دقيقة
847
وفاة الفنانة فتحية طنطاوي

القاهرة (صدى):
توفيت الفنانة فتحية طنطاوي، اليوم الاربعاء بعد تعرّضها لوعكة صحية نُقلت على أثرها إلى العناية المركزة.

وقال محمد سعد، ابن الفنانة الراحلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت من كنت أُكرَم بسببها... راحت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا أغلى الحبايب... أمي في ذمة الله... اللهم تغمَّد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك وثبتها عند السؤال واجعل مثواها الجنة، نسألكم الدعاء للمرحومة بإذن الله ولأمواتنا جميعاً».

في حين كشف الملحن علي سعد، زوج الفنانة الراحلة عن اللحظات الأخيرة قبل أن توافيها المنية قائلا: "كانت زي الفل بس إمبارح لقينا حرارتها بتعلى وتاخد مسكن فتنزل وترجع تعلى تاني".

وأضاف:"بعدين لقيناها فجأة تعبت نقلناها المستشفى ودخلت العناية المركزة، عرفنا إن حصلها جلطة في القلب، والقلب توقف مرة بس الدكاترة عرفوا يتعاملوا معاه... وبعدين اتطمنا عليها ومشينا اتفاجئت إن الدكتور بيكلمني بيقولي إن القلب توقف مرة تانية وإن السر الإلهي طلع".

محمد سعد
فتحية طنطاوي
علي سعد

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أحدث التعليقات

احمد
الكهرباء والفاتورة الثابتة أصبحت معاناة يئن من وطئتها الكثير
عابر سبيل
المحلل الفقراوي شوة الاستديوات التحليلية (صغر عقل + جهل + كذب + سبيكة)
fares
اللهم يارب البيت العتيق نسالك يالله ان ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب
fares
الله يفرجها علينا وعليه
احمد عسيري
من علمك الإملاء الله لايسامحه

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