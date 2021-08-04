بالفيديو.. السعودية للكهرباء: لا تسوية ختامية نهاية العام لمشتركي الفاتورة الثابتة

الرياض (صدى):
أكدت شركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، أنه لا تسوية ختامية نهاية العام لمشتركي الفاتورة الثابتة الملتزمين بالسداد.
وأوضحت الشركة، أنه يتم جدولة فارق الاستهلاك الفعلي مع المتوسط الجديد لـ 12 شهراً مقبلة، ولن تفصل الخدمة حتى لو زادت المستحقات عن الفاتورة.
وأشارت إلى أن الاستهلاك في الكهرباء يختلف في فصل الصيف عن الشتاء، لافتة إلى أن لتحقيق التوازن في المصروفات من خلال التسجيل في الفاتورة الثابتة لدفع مبلغ ثابت كل شهر عبارة عن متوسط استهلاكك خلال سنة، وحتى لو زاد الاستهلاك الفعلي عن قيمة الاستهلاك في الفاتورة الثابتة، وبعد انتهاء 12 شهر تتجدد الخدمة تلقائياً.