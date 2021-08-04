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بالفيديو.. السعودية للكهرباء: لا تسوية ختامية نهاية العام لمشتركي الفاتورة الثابتة

منذ 50 دقيقة
1841
بالفيديو.. السعودية للكهرباء: لا تسوية ختامية نهاية العام لمشتركي الفاتورة الثابتة

الرياض (صدى):
أكدت شركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، أنه لا تسوية ختامية نهاية العام لمشتركي الفاتورة الثابتة الملتزمين بالسداد.

وأوضحت الشركة، أنه يتم جدولة فارق الاستهلاك الفعلي مع المتوسط الجديد لـ 12 شهراً مقبلة، ولن تفصل الخدمة حتى لو زادت المستحقات عن الفاتورة.

وأشارت إلى أن الاستهلاك في الكهرباء يختلف في فصل الصيف عن الشتاء، لافتة إلى أن لتحقيق التوازن في المصروفات من خلال التسجيل في الفاتورة الثابتة لدفع مبلغ ثابت كل شهر عبارة عن متوسط استهلاكك خلال سنة، وحتى لو زاد الاستهلاك الفعلي عن قيمة الاستهلاك في الفاتورة الثابتة، وبعد انتهاء 12 شهر تتجدد الخدمة تلقائياً.

السعودية للكهرباء
الفاتورة الثابتة
تسوية ختامية

التعليقات

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أحدث التعليقات

احمد
الكهرباء والفاتورة الثابتة أصبحت معاناة يئن من وطئتها الكثير
عابر سبيل
المحلل الفقراوي شوة الاستديوات التحليلية (صغر عقل + جهل + كذب + سبيكة)
fares
اللهم يارب البيت العتيق نسالك يالله ان ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يارب
fares
الله يفرجها علينا وعليه
احمد عسيري
من علمك الإملاء الله لايسامحه

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