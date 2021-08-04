ميسي يثير الجدل بسبب صورة مع نجوم باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أصبح لاعبا حرا منذ نهاية عقده مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، الجدل في كل من برشلونة وإسبانيا، بسبب ظهوره في صورة مع نجوم نادي باريس سان جيرمان.
وظهر ميسي وهو يستمتع الأخير بإجازته في إيبيزا الإسبانية، وتصادف وجوده هناك مع عدد من نجوم كرة القدم على رأسهم زميله السابق في الفريق الكتالوني، البرازيلي نيمار، الذي يدافع حاليا عن ألون نادي باريس سان جيرمان.
وكشف نيمار على حسابه في "إنستغرام" عن صورة تجمعه بميسي، وثلاثة لاعبين آخرين من باريس سان جيرمان، وهم الأرجنتينيان آنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، والإيطالي ماركو فيراتي، فيما أعاد دي ماريا نشر نفس الصورة على حسابه في "إنستغرام"، وعلق عليها بكلمة "الأصدقاء".
وتزايدت التساؤلات في برشلونة وإسبانيا، على اعتبار أن الفريق الباريسي من أبرز المهتمين بضم "البرغوث"، الذي يحق له التوقيع مع أي فريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن على الرغم من كل الإشاعات المثارة حول مستقبل ميسي، فإن إدارة برشلونة مقتنعة بأن النجم الأرجنتيني سيجدد عقده مع الفريق.