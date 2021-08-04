نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ميسي يثير الجدل بسبب صورة مع نجوم باريس سان جيرمان

منذ 13 دقيقة
1398
ميسي يثير الجدل بسبب صورة مع نجوم باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أصبح لاعبا حرا منذ نهاية عقده مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، الجدل في كل من برشلونة وإسبانيا، بسبب ظهوره في صورة مع نجوم نادي باريس سان جيرمان.

وظهر ميسي وهو يستمتع الأخير بإجازته في إيبيزا الإسبانية، وتصادف وجوده هناك مع عدد من نجوم كرة القدم على رأسهم زميله السابق في الفريق الكتالوني، البرازيلي نيمار، الذي يدافع حاليا عن ألون نادي باريس سان جيرمان.

وكشف نيمار على حسابه في "إنستغرام" عن صورة تجمعه بميسي، وثلاثة لاعبين آخرين من باريس سان جيرمان، وهم الأرجنتينيان آنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، والإيطالي ماركو فيراتي، فيما أعاد دي ماريا نشر نفس الصورة على حسابه في "إنستغرام"، وعلق عليها بكلمة "الأصدقاء".

وتزايدت التساؤلات في برشلونة وإسبانيا، على اعتبار أن الفريق الباريسي من أبرز المهتمين بضم "البرغوث"، الذي يحق له التوقيع مع أي فريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن على الرغم من كل الإشاعات المثارة حول مستقبل ميسي، فإن إدارة برشلونة مقتنعة بأن النجم الأرجنتيني سيجدد عقده مع الفريق.

ميسي
برشلونة
باريس سان جيرمان

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
شركة الكهرباء + شركه المياه حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم
د محمد ماجد بخش
رحيلها كان صدمة كبيرة للوسط الفني .. لأنها تركت آثراً لا يمحى .. رحمها الله واسكنها فسيح جناته
د محمد ماجد بخش
عكبال ١٠٠ سنة يا سعادة المستشار
محمد الغامدي
الفاتورة الثابتة مقلب وأكلناه نصيحة للكل سدد فواتيرك شهرياً وريح دماغك انا اشتركت بقيمة ٨٠٠ اخر السنة طلع علي مديونية بحوالي ٥٠٠٠ ومع الفاتورة...
سعيدان السعيد
اوف الى هذه الدرجه الناس غافله عن طريقة النصابين في استغلالهم لاحول ولاقوة الا بالله

أخر الأخبار

مجلس الذهب العالمي: المملكة من الدول التي تتحكم في ذهب العالم
مجلس الذهب العالمي: المملكة من الدول التي تتحكم في ذهب العالم
منذ 3 دقائق 1148
شاب يترك رسالة غامضة ويهرب بعد زفافه بساعتين
شاب يترك رسالة غامضة ويهرب بعد زفافه بساعتين
منذ 8 دقائق 470
ميسي يثير الجدل بسبب صورة مع نجوم باريس سان جيرمان
ميسي يثير الجدل بسبب صورة مع نجوم باريس سان جيرمان
منذ 13 دقيقة 1398
القصاص لمقيم أطلق النار على مواطن بمحافظة جدة
القصاص لمقيم أطلق النار على مواطن بمحافظة جدة
منذ 18 دقيقة 1664
مواصفات وأسعار جيلي امجراند X7 الصينية موديل 2021
مواصفات وأسعار جيلي امجراند X7 الصينية موديل 2021
منذ 24 دقيقة 1516
رجل وزوجته في موقف لا يحسدون عليه
رجل وزوجته في موقف لا يحسدون عليه
منذ 38 دقيقة 385
لحظة العثور على سلحفاة ضخمة
لحظة العثور على سلحفاة ضخمة
منذ 43 دقيقة 405
لا تفكر تسوق مع أم العيال
لا تفكر تسوق مع أم العيال
منذ 49 دقيقة 240
شاهد.. بكاء داوود حسين حزنًا على وفاة انتصار الشراح
شاهد.. بكاء داوود حسين حزنًا على وفاة انتصار الشراح
منذ 54 دقيقة 1231
بالفيديو.. مواطن يتحدى إعاقته البصرية ويحصل على الدكتوراه في علم النفس
بالفيديو.. مواطن يتحدى إعاقته البصرية ويحصل على الدكتوراه في علم النفس
منذ 59 دقيقة 1824