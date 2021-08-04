كبير مدربي الغوص بتبوك يحذر من كائنات بحرية تنشط ليلًا

تبوك (صدى):
أطلق كبير مدربي الغوص بتبوك الكابتن محمد الصميلي، تحذيرات إلى الجميع من السباحة بالبحر ليلا؛ بسبب وجود كائنات بحرية خطيرة تنشط في ذلك الوقت.
وأوضح محمد الصميلي، أن البعض يلجأ للسباحة ليلًا تجنبًا لأشعة الشمس وهو لا يعلم بأن هناك كائنات في البحر تنشط ليلا قد تكون خطيرة على السباحين وهناك كائنات تستثيرها الإضاءة فتتجه للشاطئ مما تسبب بعض الإصابات للسباحين، بحسب صحيفة "الرياض" .
ونصح بالسباحة أثناء شروق الشمس وقبل غروبها فهي من أفضل الأوقات فضلا عن رؤية السباح ما حوله ليتمكن من تجنبه وحماية نفسه، مضيفًا: "البحر لا يخلو من المخلوقات المتطفلة التي تذهب لأماكن تواجد السباحين ومنها ما هو خطير وسواحل تبوك كغيرها مليئة بهذه المخلوقات والتي نشاهدها كغواصين باستمرار".
وأشار إلى أن ذلك مثل سمكة دجاجة البحر جميلة المظهر ذات الإحدى عشرة شوكة على ظهرها ولكنها خطيرة الإصابة وسامة، وكذلك السمكة الصخرية المخادعة التي بشكلها ولونها الأقرب للصخور فلديها شوكة قاتلة على ظهرها، وسمكة الرقيطة التي لديها شوكة ذات مسننات عكسية سامة إذا اخترقت القدم فلن تخرج إلا بعملية جراحية، وبعض أنواع قنديل البحر الذي يملك لواسع حارقة قد تسبب حروق من الدرجة الثانية.