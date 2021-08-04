لاند روفر تطلق مركبات جديدة رباعية الدفع

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أطلقت شركة لاند روفر، مركبات جديدة رباعية الدفع،تحمل اسم Trophy حيث منحوها هياكل ملونة باللونين الأسود والأصفر.
وزودت بإطارات خاصة للطرق الوعرة، وأنظمة تعليق معدلة مجهزة بضواغط هوائية للتحكم بارتفاع جسم المركبة عن الأرض.
وجهزت مقدمة هياكلها بأنظمة جرّ تعتمد على محرك وكابل معدني لانتشال المركبة في حال عصيت في الأوحال أو الرمال.
وستطرح هذه المركبات بمحركات معدلة خاصة بثماني أسطوانات تولد عزما يعادل 405 أحصنة، كما ستعمل بنظامي دفع أمامي ورباعي، وستحصل على أنظمة قيادة متنوعة تناسب مختلف أنواع الطرقات.