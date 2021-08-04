بالفيديو.. ‏بدء التشغيل التجريبي لأول توربينة في مشروع دومة الجندل بالجوف

الجوف (صدى):
أعلنت وزارة الطاقة، أن يوم 28 من شهر يوليو الماضي شهد بدء التشغيل التجريبي لأول توربينة في مشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف لاستغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء.
ويعتبر هذا المشروع هو الأول من نوعه في إطار العمل على إنتاج 50 % من الكهرباء في المملكة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، كما يعد تطبيقاً عملياً لأحد أهداف رؤية المملكة 2030.
ويعد أول مشروع في المملكة وأكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط؛ حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ميغاوات، بما يكفي لتزويد 70 ألف وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية، وسيزيح 988 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً.
ويعزز المشروع أهداف مزيج الطاقة الوطني، المتمثل في تحقيق 50 % من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، فيما حقق رقماً قياسياً تمثل في تسجيل أقل تكلفة مستوية لإنتاج الكهرباء عام 2019، بلغت 0.0199 دولار لكل كيلو واط/ ساعة.
ويحتوي على 99 توربينة، يبلغ ارتفاع الواحدة منها 205 أمتار فوق سطح الأرض، ويبلغ إنتاج كل توربين 4.2 ميجاوات، كما حصل على صفقة العام لقطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2019.