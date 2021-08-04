طالب يتنكر بزي امرأة لتقديم الامتحانات محل زميلته

دكار (صدى):
تنكر طالب في السنغال بزيّ امرأة ليقدّم امتحانات الشهادة الثانوية العامة محلّ طالبة حيث قد وضع الطالب مع زميلته في سجن ديوربيل على ذمّة التحقيق، بعد استجوابهما ليومين.
ومن المرتقب أن يمثل الطالب والطالبة في الخامس من أغسطس أمام القضاء في محكمة ديوربيل بتهمة "الاحتيال في الامتحانات والتواطؤ في الاحتيال"، وفق المحامي.
ونُشرت صور له على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يرتدي فستانا أحمر مزيّنا بتصاميم سوداء مع وشاح وغطاء رأس.
وفضح أمره في ثالث أيام الامتحانات عندما كان يجري اختبار الإنجليزية. فقد استغرب المراقبون لباسه، بواتصلوا بالشرطة.