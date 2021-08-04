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طالب يتنكر بزي امرأة لتقديم الامتحانات محل زميلته

منذ ساعة
1074
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طالب يتنكر بزي امرأة لتقديم الامتحانات محل زميلته

دكار (صدى):
تنكر طالب في السنغال بزيّ امرأة ليقدّم امتحانات الشهادة الثانوية العامة محلّ طالبة حيث قد وضع الطالب مع زميلته في سجن ديوربيل على ذمّة التحقيق، بعد استجوابهما ليومين.

ومن المرتقب أن يمثل الطالب والطالبة في الخامس من أغسطس أمام القضاء في محكمة ديوربيل بتهمة "الاحتيال في الامتحانات والتواطؤ في الاحتيال"، وفق المحامي.

ونُشرت صور له على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يرتدي فستانا أحمر مزيّنا بتصاميم سوداء مع وشاح وغطاء رأس.

وفضح أمره في ثالث أيام الامتحانات عندما كان يجري اختبار الإنجليزية. فقد استغرب المراقبون لباسه، بواتصلوا بالشرطة.

 

السنغال
زي امرأة
سجن ديوربيل

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81964
منذ 40 دقيقة
خيبه الله فوق ما خيبه
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 3370
منذ دقيقتين
هههههه... مخلص لها شكله

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
هههههه... مخلص لها شكله
سعيد علي
فنانه ومعلمه كيف تفرح في كل الاوقات وتفرح الناس تعليقات بعض الجهال مجحفه وقاسيه
مازن المالكي
يا اخوان العقار زايد ولا هو في توقف والزياده بنسب مخيفه. الحل اجار لاحد يشتري خل التجار الي يسوون فلل يجرونها. وكذا ينزل العقار.
مازن المالكي
يا اخوان العقار زايد ولا هو في توقف والزياده بنسب مخيفه. الحل اجار لاحد يشتري خل التجار الي يسوون فلل يجرونها. وكذا ينزل العقار.
غييييوووورررر
حسبي ألله على الي كان السبب في هذا الانفلات

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