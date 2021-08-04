عامل توصيل يساهم في عملية ولادة سيدة بالصدفة أثناء تسليمها طردًا

لندن (صدى):
ساعد عامل توصيل في عملية ولادة سيدة بدلاً من تسلميها طردًا من الشركة التي يعمل بها مما جعله في وضع صادم؛ حيث حينما دق جرس باب العميلة سمع ضجيجاً مروعاً وكأن شخصاً ما يحتضر، وسرعان ما أدرك أنها حالة ولادة.
وكان على عامل التوصيل أن يساعد خان شوكر التي فاجأها المخاض، وزحفت بالقرب من الباب الأمامي لمنزلها؛ حيث تعاون مع زوج السيدة شار شوكر في ولادة ابنته بيلا بعد أن أخذا يتابعان تعليمات القابلة عبر الهاتف إثر عودته من متجره في واترلوفيل بمقاطعة هامبشاير، جنوب إنجلترا.
وأوضح إن المرأة لم تكن تستطيع التحدث باللغة الإنجليزية بشكل جيد، لكنه سمعها تصرخ «طفل، رضيع، طفل»؛ لذا أدرك أن المرأة في حالة مخاض فبادر بالاتصال برقم الطوارئ وحاول الحفاظ على هدوئها، وظل معها يشجعها ويطمأنها حتى وصل زوجها بعد دقائق ليجد زوجته على وشك الولادة بعد أن ظهرت ملامح الطفل وأجزاء من جسده.
ووجه عامل الدليفري الزوج بعد أن تولى مهمة نقل تعليمات القابلة عبر الهاتف، لافتًا إلى أن الطفل كان يبكي حتى أكدت له الممرضة أنها بشرى سارة، وأنه عندما هم الأب بسحب الحبل السري قلت له لا تلمس المولود.