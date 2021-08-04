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علامات تدل على تلف فلتر الهواء في السيارة

منذ ساعة
1595
علامات تدل على تلف فلتر الهواء في السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن علامات تدل على تلف فلتر الهواء في السيارة منها زيادة في استهلاك الوقود فوق المعدل الطبيعي لسيارتك، ولا بد من التأكد من عدم تلف فلتر الهواء.

كما أن عدم القدرة على تشغيل المحرك في الصباح قد يكون بسبب انسداد او تلف فلتر الهواء ، وبالتالي ضعف في خليط الهواء داخل الى المحرك ، و تكون عملية الإشعال غير متكاملة بسبب خليط الوقود والهواء غير المنضبط.

وهناك من يسمع بعض الأصوات الغريبة والتي تسمى " تفتفه " من المحرك او صوت مثل الانفجار ولكن خفيف ومتقطع.

بالإضافة إلى خفض قدرة المحرك ، والذى يأتي بسبب منع مرور الهواء الكافي الى غرفة الاحتراق داخل المحرك بسبب تلفه .

شم رائحة وقود قوية عند تشغيل المحرك ، وتأتى بسبب خليط الهواء والوقود غير متكامل هذا من شأنه أن يسبب في بعض السيارات خروج رائحة وقود قوية من عادم السيارة.

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
القرار بيد إيران ولا الحوثثين مالهم كلمة **!!! هم أداة تلعب بهم إيران كما تريد**!!
هواوي
ياخي الفسو مالهم حل
شموخ وطن
لا تعليق ....
شمس الحقيقة
أصبح تقديم الشكوى عن طريق التصوير والتشهير .. زمن العجائب .. وغيرها ماراح يهتمون فيك وأنت شكواك
فهد بن نمر
😅🤣😇🤑🤪🤐

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