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طرق التغلب على تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا

منذ ساعة
1585
طرق التغلب على تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف الخبراء، عن وجود ارتفاع حاد في عدد حالات تساقط الشعر المؤقتة الناجمة عن الإصابة بعدوى كورونا، نتيجة للإجهاد البدني والعاطفي؛ حيث يبدأ بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من تعافي المريض من عدوى كورونا.

ويشمل زيت جوز الهند، البوتاسيوم والحديد، مما يساعد في نمو الشعر الجديد ويتحكم أيضًا في تساقط الشعر. سخن القليل من زيت جوز الهند ودلك شعرك به مرتين في الأسبوع، فيما يحتوي البصل على كمية جيدة من الكبريت الذي يساعد في نمو الشعر الجديد. ضع عصير البصل واتركه لمدة ساعة واغسله. يمكنك أيضًا مزج العسل معه.

ويعد البيض غني باليود والكبريت والفوسفور والبروتين. يجب تضمين البيض في نظامك الغذائي لمنع تساقط الشعر. يمكنك أيضًا وضع البيض على فروة رأسك إذا كنت لا تأكل البيض، أما الأملا غنية بفيتامين C، ومضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد في الحد من تساقط الشعر. اخلطي بعض الأملا مع عصير الليمون وضعيه على فروة رأسك. يمكنك أيضاً تناوله مع بعض الملح والعسل.

ومن الممكن تناول مكملات أوميغا 3 جنبًا إلى جنب مع مضادات الأكسدة للمساعدة في تحسين كثافة الشعر وتقليل تساقطه، فيما يساعد زيت السمك في تقوية المناعة ويعزز الصحة العامة.

تساقط الشعر
فيروس كورونا
التعافي

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
القرار بيد إيران ولا الحوثثين مالهم كلمة **!!! هم أداة تلعب بهم إيران كما تريد**!!
هواوي
ياخي الفسو مالهم حل
شموخ وطن
لا تعليق ....
شمس الحقيقة
أصبح تقديم الشكوى عن طريق التصوير والتشهير .. زمن العجائب .. وغيرها ماراح يهتمون فيك وأنت شكواك
فهد بن نمر
😅🤣😇🤑🤪🤐

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