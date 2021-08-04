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وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

منذ ساعة
1781
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر موقع بوابة التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى للعمل في الرياض، جدة، مشترطة ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول المناوبات (الرياض): درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال مكافحة الحرائق، رخصة قيادة نقل ثقيلة، فضلًا عن فني نظام إنذار الحريق (الرياض): درجة الدبلوم في الإلكترونيات، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في معدات أنظمة الحريق، رخصة قيادة سارية المفعول.

وتشمل الوظائف مشغل غرفة إنذار الحريق (الرياض): درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال غرفة إنذار العمليات، رخصة قيادة سارية المفعول، ومساعد تموين (الرياض): شهادة الثانوية أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى محلل أداء (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن مدرس قسم التدريب (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، العلوم الطبية التطبيقية أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشارت الجامعة إلى أنه متاح التقديم من أمس الثلاثاء بتاريخ 1442/12/24هـ الموافق بالميلادي 2021/08/03م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر موقع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية .

جامعة الملك سعود
وظائف
جدة
الرياض

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
القرار بيد إيران ولا الحوثثين مالهم كلمة **!!! هم أداة تلعب بهم إيران كما تريد**!!
هواوي
ياخي الفسو مالهم حل
شموخ وطن
لا تعليق ....
شمس الحقيقة
أصبح تقديم الشكوى عن طريق التصوير والتشهير .. زمن العجائب .. وغيرها ماراح يهتمون فيك وأنت شكواك
فهد بن نمر
😅🤣😇🤑🤪🤐

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