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بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

منذ 21 دقيقة
1446
بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

علي القحطاني (صدى):
كشف الأمن العام، عن قائمة بالأشخاص الذين تم القبض عليهم بعد ارتكابهم بعض الجرائم في عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح الأمن العام، أنه تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بالقصيم ظهر بمقطع فيديو وهو يتحرش بامرأة وهي داخل مركبتها بأفعال وسلوكيات خادشة للحياء وتتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية بالقصيم قام بالتسلل إلى أحد المصارف متنكرًا بزي موظفي الصيانة والتشغيل، وحاول كسر خزانة جهاز الصرف الآلي.

ونجحت الجهات الأمنية في القبض على مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بجازان ارتكبوا جرائم سطو على منازل وسرقة مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة ووثائق رسمية، حيث بلغت قيمة المسروقات أكثر من (150.000) ألف ريال.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في بيش قام بتهريب مواد مخدرة، حيث تعرضت مركبته لحادث انقلاب، وقام عددٌ من الأشخاص بموقع الحادث بجمع عددٍ من حِزم القات المتناثرة على الطريق والفرار بها.

وفي السياق نفسه، تم القبض على مقيمين من الجنسية الفلسطينية ومقيمة من الجنسية المصرية ومواطن في المنطقة الشرقية امتهنوا تزييف العملات، حيث ضُبط بحوزتهم على مبلغ (21.000) مُزيفة، ومعدات مستخدمة في التزييف، ومواد مخدرة وممنوعات.

وضبطت الجهات الأمنية مواطن بالقصيم ارتكب عِدة جرائم تمثلت في سرقة (5) مركبات وأجهزة تكييف من منازل بعد تكسير الأبواب، إلى جانب القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في القصيم ارتكبا (11) جريمة تمثلت في تفكيك بعض الأجزاء الخارجية من المركبات المتوقفة وبيعها، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (60.000) ألف ريال.

المملكة
جرائم
الأمن العام
المقبوض عليهم

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
الله يفرج همه وينفس كربه ويفك اسره يارب.
قرم
الله يفرج همه وينفس كربه ويفك اسره يارب.
ابو بدر الهلالي المدريدي العالمي من الملعب
لازم الفقراوية يحشرون أنفسهم في كل ما يخص الهلال!! شاغلهم الزعيم في منامهم واكلهم وعقلهم بالتوفيق لسيبا
سام
ايش هذاااا اتقوا الله البنت قاعده بسيارتها وواضح انها ماجت عنده ولا نادته هو اللي جا عندها كاااافي تبرررون للمتحرشين ... مجتمع قذر
قرم
والله الخيخه هو واشكاله. هؤلاء الفئه لا يفيد فيهم لا تعليم ولا غيره؟ كان يبغا يصغر من قدر الممثل. ولكن في النهايه صغر من...

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