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السماح بإقامة صلاة الجنائز بعد الصلوات المفروضة

منذ 26 دقيقة
1570
السماح بإقامة صلاة الجنائز بعد الصلوات المفروضة

الرياض (صدى):
سمحت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد سمحت بإقامة الصلاة على الجنائز بعد الصلوات المفروضة وذلك في الجوامع والمساجد المصرح لها بذلك.

جاء ذلك في خطاب وجهه وزير الشؤون الإسلامية موضحا فيه العودة إلى إقامة الصلاة على الجنائز بعد الصلوات المفروضة كما كان معمولا به قبل جائحة فايروس كورونا، وفقًا لقناة " الإخبارية ".

الجدير بالذكر أن الوزارة وجهت في وقت سابق بإقامة الصلاة على الجنائز في غير أوقات الصلوات المفروضة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فايروس كورونا التي اتخذتها في المساجد والجوامع كافة.

وزير الشؤون الإسلامية
الدعوة والإرشاد
الجنائز

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أحدث التعليقات

قرم
الله يفرج همه وينفس كربه ويفك اسره يارب.
قرم
الله يفرج همه وينفس كربه ويفك اسره يارب.
ابو بدر الهلالي المدريدي العالمي من الملعب
لازم الفقراوية يحشرون أنفسهم في كل ما يخص الهلال!! شاغلهم الزعيم في منامهم واكلهم وعقلهم بالتوفيق لسيبا
سام
ايش هذاااا اتقوا الله البنت قاعده بسيارتها وواضح انها ماجت عنده ولا نادته هو اللي جا عندها كاااافي تبرررون للمتحرشين ... مجتمع قذر
قرم
والله الخيخه هو واشكاله. هؤلاء الفئه لا يفيد فيهم لا تعليم ولا غيره؟ كان يبغا يصغر من قدر الممثل. ولكن في النهايه صغر من...

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