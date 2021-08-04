ارتفاع أسعار النفط وتراجع مخزونات الخام الأمريكي

وكالات (صدى):
هبطت مخزونات كل من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الأربعاء، فوق مستوى 72.4 دولار للبرميل بنسبة 0.08%.
وجاء ذلك في الوقت الذي هبطت فيه أسعار العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي نايمكس بنسبة 0.16% لتصل إلى 70.45 دولار، فيما أسعار خام برنت قد تجاوزت أمس 73 دولارا للبرميل قبل أن تهبط في وقت لاحق من تداولات الثلاثاء.
وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 879 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يوليو في حين هبطت مخزونات البنزين 5.8 مليون برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 717 ألف برميل.