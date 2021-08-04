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ارتفاع أسعار النفط وتراجع مخزونات الخام الأمريكي

منذ 45 دقيقة
1504
ارتفاع أسعار النفط وتراجع مخزونات الخام الأمريكي

وكالات (صدى):
هبطت مخزونات كل من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الأربعاء، فوق مستوى 72.4 دولار للبرميل بنسبة 0.08%.

وجاء ذلك في الوقت الذي هبطت فيه أسعار العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي نايمكس بنسبة 0.16% لتصل إلى 70.45 دولار، فيما أسعار خام برنت قد تجاوزت أمس 73 دولارا للبرميل قبل أن تهبط في وقت لاحق من تداولات الثلاثاء.

وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 879 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يوليو في حين هبطت مخزونات البنزين 5.8 مليون برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 717 ألف برميل.

أسعار النفط
الخام الأمريكي
العقود الآجلة

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أحدث التعليقات

قرم
الله يفرج همه وينفس كربه ويفك اسره يارب.
قرم
الله يفرج همه وينفس كربه ويفك اسره يارب.
ابو بدر الهلالي المدريدي العالمي من الملعب
لازم الفقراوية يحشرون أنفسهم في كل ما يخص الهلال!! شاغلهم الزعيم في منامهم واكلهم وعقلهم بالتوفيق لسيبا
سام
ايش هذاااا اتقوا الله البنت قاعده بسيارتها وواضح انها ماجت عنده ولا نادته هو اللي جا عندها كاااافي تبرررون للمتحرشين ... مجتمع قذر
قرم
والله الخيخه هو واشكاله. هؤلاء الفئه لا يفيد فيهم لا تعليم ولا غيره؟ كان يبغا يصغر من قدر الممثل. ولكن في النهايه صغر من...

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