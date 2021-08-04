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القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده

منذ 55 دقيقة
1653
القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

بوركينا فاسو
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القيادة

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أحدث التعليقات

رااايق
القرار بيد إيران ولا الحوثثين مالهم كلمة **!!! هم أداة تلعب بهم إيران كما تريد**!!
هواوي
ياخي الفسو مالهم حل
شموخ وطن
لا تعليق ....
شمس الحقيقة
أصبح تقديم الشكوى عن طريق التصوير والتشهير .. زمن العجائب .. وغيرها ماراح يهتمون فيك وأنت شكواك
فهد بن نمر
😅🤣😇🤑🤪🤐

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