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الأمير سعود الفيصل فارس الدبلوماسية العربية في شبابه

منذ 58 دقيقة
279
الأمير سعود الفيصل فارس الدبلوماسية العربية في شبابه

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
الله يفرج همه وينفس كربه ويفك اسره يارب.
قرم
الله يفرج همه وينفس كربه ويفك اسره يارب.
ابو بدر الهلالي المدريدي العالمي من الملعب
لازم الفقراوية يحشرون أنفسهم في كل ما يخص الهلال!! شاغلهم الزعيم في منامهم واكلهم وعقلهم بالتوفيق لسيبا
سام
ايش هذاااا اتقوا الله البنت قاعده بسيارتها وواضح انها ماجت عنده ولا نادته هو اللي جا عندها كاااافي تبرررون للمتحرشين ... مجتمع قذر
قرم
والله الخيخه هو واشكاله. هؤلاء الفئه لا يفيد فيهم لا تعليم ولا غيره؟ كان يبغا يصغر من قدر الممثل. ولكن في النهايه صغر من...

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