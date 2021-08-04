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فيديو..عبدالله السدحان يقدم شكوى لشركة الكهرباء بخصوص الفاتورة الثابتة

منذ 38 دقيقة
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فيديو..عبدالله السدحان يقدم شكوى لشركة الكهرباء بخصوص الفاتورة الثابتة

متابعة أميرة خالد (صدى):
قدم الفنان عبد الله السدحان، شكوى لشركة الكهرباء بخصوص الفاتورة الثابتة، موضحًا أنه بعد مرور 12 شهرًا تتضاعف الفاتورة إلى ثلاث مرات.

وقال السدحان متحدثا عن تجربته: "شركة الكهرباء عطت المواطن الفاتورة الثابتة بمبلغ جيد، لكن بعد مرور 12 شهر يخيرونك العودة للفاتورة العادية أو الثابتة بزيادة ثلاثة أضعاف".

وتابع: "تخيلوا عندي عدادين، عداد عليه ثلاث ثلاجات ومجلس ما أحد يقعد فيه ومكيف صحرواي، تدبل الفاتورة الثابتة ثلاث مرات".

وختم الممثل عبدالله السدحان، بقوله: "المنزل فيه استهلاك عالي، هذا عداد فيه استهلاك مقبول، أما إذا ألغيت الفاتورة الثابتة فتكتشف عليك حساب بأثر رجعي"، مناشدا المسؤولين بالشركة بتوضيح الأمر.

المملكة
عبدالله السدحان
الكهرباء
شكوى

التعليقات

مزينه
مزينه عدد التعليقات : 2
منذ 30 دقيقة
احسنت بارك الله فيك
بومشعان
بومشعان عدد التعليقات : 13
منذ 23 دقيقة
ياليت كل الشعب يتظلم مثلك ويشتكي لان كثرة الشكاوي تجيب نتيجة مع أكبر مسؤل

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أحدث التعليقات

faeiz1122
وهذا هدف mbc
حمد
6 سنوات حرب مع ميليشيات دون أن يتمكن جيش الكبشة من هزيمتهم الخزي والعار والشنار لجيش الكبسة ولوزير الدفاع الفاشل
ع. س. ع
وانت كيف تعرف؟؟؟
بومشعان
ياليت كل الشعب يتظلم مثلك ويشتكي لان كثرة الشكاوي تجيب نتيجة مع أكبر مسؤل
مزينه
احسنت بارك الله فيك

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