فيديو..عبدالله السدحان يقدم شكوى لشركة الكهرباء بخصوص الفاتورة الثابتة

متابعة أميرة خالد (صدى):
قدم الفنان عبد الله السدحان، شكوى لشركة الكهرباء بخصوص الفاتورة الثابتة، موضحًا أنه بعد مرور 12 شهرًا تتضاعف الفاتورة إلى ثلاث مرات.
وقال السدحان متحدثا عن تجربته: "شركة الكهرباء عطت المواطن الفاتورة الثابتة بمبلغ جيد، لكن بعد مرور 12 شهر يخيرونك العودة للفاتورة العادية أو الثابتة بزيادة ثلاثة أضعاف".
وتابع: "تخيلوا عندي عدادين، عداد عليه ثلاث ثلاجات ومجلس ما أحد يقعد فيه ومكيف صحرواي، تدبل الفاتورة الثابتة ثلاث مرات".
وختم الممثل عبدالله السدحان، بقوله: "المنزل فيه استهلاك عالي، هذا عداد فيه استهلاك مقبول، أما إذا ألغيت الفاتورة الثابتة فتكتشف عليك حساب بأثر رجعي"، مناشدا المسؤولين بالشركة بتوضيح الأمر.