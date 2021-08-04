أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.45389، العملة مقابل الريال الواحد 0.22449
- الدولار: 3.75115، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658
- درهم إماراتي: 1.02122، مقابل الريال الواحد 0.97922
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67283
- دينار أردني: 5.29083، مقابل الريال الواحد 0.18901
- دينار كويتي: 12.49290 مقابل الريال الواحد 0.08006
- دينار بحريني: 9.95114، مقابل الريال الواحد 0.10050
- الريال القطري: 1.03025، مقابل الريال الواحد 0.97063
-الدرهم المغربي: 0.42031مقابل الريال الواحد 2.38167
- الجنيه المصري: 0.23893، مقابل الريال الواحد 4.18529