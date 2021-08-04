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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 9 دقائق
1093
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.45389، العملة مقابل الريال الواحد 0.22449

- الدولار: 3.75115، العملة مقابل الريال الواحد 0.26658

- درهم إماراتي: 1.02122، مقابل الريال الواحد 0.97922

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67283

- دينار أردني: 5.29083، مقابل الريال الواحد 0.18901

- دينار كويتي: 12.49290 مقابل الريال الواحد 0.08006

- دينار بحريني: 9.95114، مقابل الريال الواحد 0.10050

- الريال القطري: 1.03025، مقابل الريال الواحد 0.97063

-الدرهم المغربي: 0.42031مقابل الريال الواحد 2.38167

- الجنيه المصري: 0.23893، مقابل الريال الواحد 4.18529

المملكة
الدولار
الريال
العملات

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السريه
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hassan
الله يفك أسره ويعيده لأهله في القريب العاجل
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