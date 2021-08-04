استنفار أمني في الكويت للبحث عن أسد

خالد الظفيري (صدى):
شهدت الكويت أستنفارا أمنيا، للبحث عن أسد أخفاه مواطن شاب خشية من تسليمه من قبل ذويه إلى حديقة الحيوان.
وكان الشاب ووالدته توجها إلى حديقة الحيوان برفقة شبل أسد كانت ترغب الأم تسليمه إلى الحديقة لخطورته عليهما في البيت.
وعند التقاء الأم بالمسؤول عن الحديقة وإفصاحها له عما تريد بشأن الأسد، شعر بأن الابن يرفض تسليمه، فسارع إلى إبلاغ شرطة البيئة.
وبحضور رجال الأمن وشرطة البيئة إلى الحديقة، هرب الشاب بالأسد، وتم على الفور إبلاغ الجهات المختصة.
وتمكن رجال الأمن من ضبط الشاب والتحقيق معه، وبمواجهته أنكر امتلاكه لأي حيوان من الأساس داخل المنزل.