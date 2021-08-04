نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تجمع حائل الصحي يعلن عن توفر 400 فرصة تدريبية عبر "تمهير"

منذ ساعة
1205
تجمع حائل الصحي يعلن عن توفر 400 فرصة تدريبية عبر "تمهير"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن تجمع حائل الصحي، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن إطلاق برنامج تمهير، والذي يهدف إلى خلق أكثر من 400 فرصة تدريبية.

ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم أو البكالوريوس، وألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وخلال فترة التدريب يحصل المتقدم على مكافأة 3000 ريال شهرياً لحملة البكالوريوس فأعلى، و2000 ريال شهرياً للمتدرب لحملة الدبلومات.

التقديم متاح حالياً من خلال البحث عن الفرص التدريبية المناسبة في أحد المنشآت التابعة لتجمع حائل الصحي عبر بوابة طاقات

حائل
تدريب
تمهير
تجمع حائل الصحي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

السريه
من يساوم النادي فاليذهب مايقف عليه النادي
لللل
اسالو mbc
ليبي
ياناس انشغلو في انفسكم اتركو خلق الله القهر والحسد معمي قلوبكم لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم استغفر الله واتوب اتركوها بينها وبين...
hassan
الله يفك أسره ويعيده لأهله في القريب العاجل
السيف
😎

أخر الأخبار

أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 8 دقائق 1081
استنفار أمني في الكويت للبحث عن أسد
استنفار أمني في الكويت للبحث عن أسد
منذ 23 دقيقة 211
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
منذ 46 دقيقة 1232
تركي آل الشيخ يوجه رسالة لولي العهد في عيد ميلاده الـ 40
تركي آل الشيخ يوجه رسالة لولي العهد في عيد ميلاده الـ 40
منذ ساعة 1662
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
منذ ساعة 1268
تجمع حائل الصحي يعلن عن توفر 400 فرصة تدريبية عبر "تمهير"
تجمع حائل الصحي يعلن عن توفر 400 فرصة تدريبية عبر "تمهير"
منذ ساعة 1205
عمر الجاسر يجري عملية لاستئصال ورم بالمخ
عمر الجاسر يجري عملية لاستئصال ورم بالمخ
منذ ساعة 607
فيديو..شاب لبطل "رشاش": "ما دريت إنك خيخة"
فيديو..شاب لبطل "رشاش": "ما دريت إنك خيخة"
منذ ساعتين 1563
ضبط 3 مواطنين اعتدوا على مقيم وسرقوا مركبته بتبوك
ضبط 3 مواطنين اعتدوا على مقيم وسرقوا مركبته بتبوك
منذ ساعتين 1620
رئيس النصر للنفيعي: "زين إنك تعرف تثبت الكرة"
رئيس النصر للنفيعي: "زين إنك تعرف تثبت الكرة"
منذ ساعتين 2208