تجمع حائل الصحي يعلن عن توفر 400 فرصة تدريبية عبر "تمهير"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن تجمع حائل الصحي، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن إطلاق برنامج تمهير، والذي يهدف إلى خلق أكثر من 400 فرصة تدريبية.
ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم أو البكالوريوس، وألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
وخلال فترة التدريب يحصل المتقدم على مكافأة 3000 ريال شهرياً لحملة البكالوريوس فأعلى، و2000 ريال شهرياً للمتدرب لحملة الدبلومات.
التقديم متاح حالياً من خلال البحث عن الفرص التدريبية المناسبة في أحد المنشآت التابعة لتجمع حائل الصحي عبر بوابة طاقات