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عبدالله الدعيع : أكبر حفل تكريم واعتزال هو اعتزالي بنادي الهلال
منذ 7 ساعات
719
1
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التعليقات
برنس
عدد التعليقات : 447
منذ ساعة
وش عنده ذا قاعد يترزز
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أحدث التعليقات
السيف
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سلطان
والله شي لا ينتصق اننا وصلنا الى هذه السفالة من الشابات والشباب والله الممثلين كلهم خيخة لايساوون فطيسة حسبي الله ونعم الوكيل
زائر
هذه شكلها تبحث عن زوج.لكن عجوز محد يبيها وسواد رجليها والفلتر مازينها. والثانيه الطعسه. هند.لا حياء ولا مستحى.مقفى فيل.
سارا سالم
مبالغة وعد في اظهار السعادة والاستعراض يدل على تدني حالتها النفسية..وتهورها الألفاظ التي نطق بها بعض المعلقين تدل على الاحساس بالنقص والدونية والجهل المطبق..لا...
سلطان
بل مسلسل فاشل ومن اللفه واخرجوالممثلين هم اعداء المملكة ولحكامناعليهم من ما يستحقون
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