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الإطاحة بمواطن تجول في مجمع تجاري رغم ثبوت إصابته بكورونا بحائل

منذ 39 دقيقة
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الإطاحة بمواطن تجول في مجمع تجاري رغم ثبوت إصابته بكورونا بحائل

حائل (صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو لتجوله في أحد المجمعات التجارية بحائل، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، ومخالفته تعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي.

وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المصاب والمصور والناشر، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

وأكد النصار أن العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا لكل من يتعمد نقل العدوى للآخرين، فرض غرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، أو الغرامة والسجن معًا، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وفي حال كانت المخالفة المذكورة صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخولها نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقه، علمًا بأن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يُخِل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعًا أو نظاما.

حائل
الشرطة
كورونا

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52176
منذ 22 دقيقة
هذا اهبل وناقص عقل

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الجنون فنون

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