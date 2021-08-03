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ضبط 16 شخصًا مارسوا النصب عبر طلب المساعدات المالية بمواقع التواصل بالرياض

منذ 21 دقيقة
1162
ضبط 16 شخصًا مارسوا النصب عبر طلب المساعدات المالية بمواقع التواصل بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 16 شخصًا، لتنفيذهم عمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين بينهم 8 من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام أمن الحدود و5 مقيمين، و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثاني والخامس من العمر.

وتمثّلت عمليات النصب في طلب مساعدات مالية واستخدام أرقام اتصال دولية ومحلية للتحايل، ومن ثم تحويل الأموال إلى خارج المملكة، متخذين من وحدة سكنية في أحد أحياء مدينة الرياض مكانًا لارتكاب جرائمهم.

وضُبط بحوزتهم مبالغ تقدر بـ 786,195 ريالًا، وهواتف نقالة، وآلة لعد النقود، وجهاز كاشف للعملة المزيفة.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرياض
المملكة
الشرطة
النصب

التعليقات

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أحدث التعليقات

انا انتم
اصلا من تعودوا على الظهور فترة العزوبية شباب شابات لن تركون هذه العادة ابدا سواء حصل الزواج ام لم يحصل مم يعرض حياتهم لعدم...
458
الصحيح انهما غيرمحجبتان ، لان الحجاب بتغطية الشعر والوجه
ابو بدر
هذا انا
توته
ياجماعه كلكم تعليقات سلبيه بلاكم وش هالامراض المستعصيه الي فيكم. مافيه الا على الشهراني رد بالطيب
محمد
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يهديك بس

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