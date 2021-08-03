نجل حميدان التركي يكشف عن تفاصيل ما دار في جلسة الإفراج المشروط عن والده

واشنطن (صدى):
كشف نجل المعتقل في السجون الأمريكية حميدان التركي، عن تفاصيل ما دار في جلسة الإفراج المشروط عن والده.
وقال تركي حميدان التركي:"انتهت قبل قليل جلسة الافراج المشروط لوالدي حميدان التركي ولأول مره سمح لنا حضور الجلسة وتقديم كلمة نيابة عن والدنا، وسترفع مجريات الجلسة للمدعي العام وننتظر الآن قرار اللجنة".
وأشار:" نورة وأروى حضروا الجلسة بجانب والدي وأنا واخواتي ووالدتي وعمي حضرناها عبر الاتصال المرئي"، موضحا:"تحدثت نورة عن أثر والدنا الإيجابي على حياتنا الشخصية رغم الضروف التي يمر بها".
وأبان:"تحدثت أروى عن المعاناة التي نمر بها بسبب فقد والدنا وعدم وجوده بيننا"، موضحا:"كما عبرت لمى ان محكومية والدنا شملتنا فقد عايشناها وتألمنا بسببها وتحدثت أنا عن شخصية والدي وتأثيرها الإيجابي على المجتمع".
وتابع:"اختتم عمي عن المعاناة القانونية والثغرات والتعقيدات التي مرت بها قضية والدي".