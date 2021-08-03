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نجل حميدان التركي يكشف عن تفاصيل ما دار في جلسة الإفراج المشروط عن والده

منذ 18 ساعة
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نجل حميدان التركي يكشف عن تفاصيل ما دار في جلسة الإفراج المشروط عن والده

واشنطن (صدى):
كشف نجل المعتقل في السجون الأمريكية حميدان التركي، عن تفاصيل ما دار في جلسة الإفراج المشروط عن والده.

وقال تركي حميدان التركي:"انتهت قبل قليل جلسة الافراج المشروط لوالدي حميدان التركي ولأول مره سمح لنا حضور الجلسة وتقديم كلمة نيابة عن والدنا، وسترفع مجريات الجلسة للمدعي العام وننتظر الآن قرار اللجنة".

وأشار:" نورة وأروى حضروا الجلسة بجانب والدي وأنا واخواتي ووالدتي وعمي حضرناها عبر الاتصال المرئي"، موضحا:"تحدثت نورة عن أثر والدنا الإيجابي على حياتنا الشخصية رغم الضروف التي يمر بها".

وأبان:"تحدثت أروى عن المعاناة التي نمر بها بسبب فقد والدنا وعدم وجوده بيننا"، موضحا:"كما عبرت لمى ان محكومية والدنا شملتنا فقد عايشناها وتألمنا بسببها وتحدثت أنا عن شخصية والدي وتأثيرها الإيجابي على المجتمع".

وتابع:"اختتم عمي عن المعاناة القانونية والثغرات والتعقيدات التي مرت بها قضية والدي".

 

 

جلسة
حميدان التركي
السجون الأمريكية
المعتقل
الإفراج المشروط

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131618
منذ 18 ساعة
الله يفرج همه ويكشف كربه ويرجعه لأولاده واهله وربعه سالم غانم .. آمين ..
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1680
منذ 11 ساعة
الله يفرج هم الجميع
ابو فهد
ابو فهد عدد التعليقات : 3
منذ 11 ساعة
اللهم فرج همهم
ابو فهد
ابو فهد عدد التعليقات : 1
منذ 11 ساعة
اللهم فرج همهم
Adel
Adel عدد التعليقات : 3
منذ 8 ساعات
اللهم فك اسرة وافرغ علية صبرا وانس غربتة
الموراد البشرية
الموراد البشرية عدد التعليقات : 2
منذ 5 ساعات
هاذي نهاية مناطح الحكومة .
قرم
قرم عدد التعليقات : 297
منذ 4 ساعات
الله يفرج همه وينفس كربه ويفك اسره يارب.
قرم
قرم عدد التعليقات : 297
منذ 4 ساعات
الله يفرج همه وينفس كربه ويفك اسره يارب.
fares
fares عدد التعليقات : 3058
منذ ساعة
الله يفرجها علينا وعليه
الزعيم
الزعيم عدد التعليقات : 70
منذ ساعة
ما اعرف لماذا لم تتدخل السفاره في قضيته..
عندنا لو قبض علي امريكي كل اعلام وسفارات امريكا معاه وتشيطن القضاء عندنا
بينما لا نشوف ذلك من قبلنا

قضيته بغض النظر عنها او ماهي
اكبر الجرايم بامريكا ما عملوا مع اصحابها مثل ما عملوا مع التركي لماذا؟
واين القضاء والديمقراطيه المزعومه لدي امريكا والغرب...

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أحدث التعليقات

abuahmed
جزاك الله خيرا ياإبن الحلال والله يكون في العون
YUSUF
حسبنا الله ونعم الوكيل والمشتكى الى الله والله المستعان
يوسف الدوسري
كلامك عين الصح انا تأتيني كل شهرين أو ٣ أخر ٣٠٠٠ وأحيانا ٢٨٠٠ والله إني ماأستطيع أسددها أحيانا دائما أسدد نصفها وانا متقاعد راتبي...
طارق
لايجوز شرعا اللي بتسوية حتي وإن كانت منقبة لكن في الحقيقة ذنبها اهون من غيرها اللي تتعري نسأل الله الهداية لها ولغيرها
فهد
احسب عندنا دبل

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