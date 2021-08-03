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ضبط 16 شخصًا مارسوا النصب عبر طلب المساعدات المالية بمواقع التواصل بالرياض

منذ ساعة
1525
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ضبط 16 شخصًا مارسوا النصب عبر طلب المساعدات المالية بمواقع التواصل بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 16 شخصًا، لتنفيذهم عمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين بينهم 8 من الجنسية اليمنية مخالفين لنظام أمن الحدود و5 مقيمين، و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثاني والخامس من العمر.

وتمثّلت عمليات النصب في طلب مساعدات مالية واستخدام أرقام اتصال دولية ومحلية للتحايل، ومن ثم تحويل الأموال إلى خارج المملكة، متخذين من وحدة سكنية في أحد أحياء مدينة الرياض مكانًا لارتكاب جرائمهم.

وضُبط بحوزتهم مبالغ تقدر بـ 786,195 ريالًا، وهواتف نقالة، وآلة لعد النقود، وجهاز كاشف للعملة المزيفة.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرياض
المملكة
الشرطة
النصب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131613
منذ 52 دقيقة
السيف الاملح ياابو فهد ، تكفى ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
من حقه يطردها ويطرد الكلب ..
ابو محمد 😎 ✍️
من حقه ..
الحكم
منتهي السذاجه والتفاهه لكلا الطرفين
ابو فهد
اللهم فرج همهم
ابو فهد
اللهم فرج همهم

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