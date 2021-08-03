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تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

منذ ساعة
945
تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
تحدث الإعلامي رامي رضوان، عن تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز.

وقال رامي رضوان إن الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز صعب وليس سهلا، مضيفا:"مقدرش أقول فيه تحسن وكل شوية بتطلع مفاجأة والموضوع شديد الصعوبة".

ومن جانبه، أوضح مصدر طبي أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، تتراجع لتأثر رئتيها جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنهاية أبريل الماضي، لافتا إلى أن تراجع الحالة النفسية للفنانة دلال عبدالعزيز، بسبب تراجع حالتها الصحية وليس نقلها من مستشفى إلى آخر.

وأبان:"الفريقان الطبيان في المستشفى الذي كانت به والذي نقلت إليه، على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة، وحالتها النفسية تراجعت بسبب سوء حالتها الصحية وبقائها لفترة طويلة في المستشفى".

 

 

المستشفى
فيروس كورونا
دلال عبدالعزيز
رامي رضوان

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أحدث التعليقات

انا انتم
اصلا من تعودوا على الظهور فترة العزوبية شباب شابات لن تركون هذه العادة ابدا سواء حصل الزواج ام لم يحصل مم يعرض حياتهم لعدم...
458
الصحيح انهما غيرمحجبتان ، لان الحجاب بتغطية الشعر والوجه
ابو بدر
هذا انا
توته
ياجماعه كلكم تعليقات سلبيه بلاكم وش هالامراض المستعصيه الي فيكم. مافيه الا على الشهراني رد بالطيب
محمد
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يهديك بس

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