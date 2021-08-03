القاهرة (صدى):
تحدث الإعلامي رامي رضوان، عن تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز.
وقال رامي رضوان إن الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز صعب وليس سهلا، مضيفا:"مقدرش أقول فيه تحسن وكل شوية بتطلع مفاجأة والموضوع شديد الصعوبة".
ومن جانبه، أوضح مصدر طبي أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، تتراجع لتأثر رئتيها جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنهاية أبريل الماضي، لافتا إلى أن تراجع الحالة النفسية للفنانة دلال عبدالعزيز، بسبب تراجع حالتها الصحية وليس نقلها من مستشفى إلى آخر.
وأبان:"الفريقان الطبيان في المستشفى الذي كانت به والذي نقلت إليه، على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة، وحالتها النفسية تراجعت بسبب سوء حالتها الصحية وبقائها لفترة طويلة في المستشفى".