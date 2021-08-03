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إبراهيم السليمان: مسلسل رشاش ترك آثاره السلبية على النشء

منذ 14 دقيقة
225
إبراهيم السليمان: مسلسل رشاش ترك آثاره السلبية على النشء

أميرة خالد (صدى):
وجه الكاتب إبراهيم السليمان نقدًا لـ المسلسل السعودي "رشاش" الذي يلعب بطولته الفنان يعقوب الفرحان ويعرض على منصة "شاهد".

وقال "السليمان" عبر حسابه على "تويتر": "شاهدت مقاطع متفرقة من عمل مسلسل رشاش وهو نقلة نوعية في الفن السعودي من حيث الإخراج والتصوير إبداع النجوم والنجاح في تقديم مادة متقنة وحرفية".

وتابع: "بالمقابل رسب المسلسل عندما قدم النموذج الاجرامي بقالب البطولي وترك آثاره السلبية على الأجيال النشء".

وحظى مسلسل "رشاش" الذي يلعب بطولته الفنان يعقوب الفرحان متابعة كبيرة فهو سلسلة مكونة من 8 حلقات باللغة العربية ومُترجمة إلى الإنجليزية ويعرض على منصة "شاهد".

 

يعقوب الفرحان
الأجيال
إبراهيم السليمان
منصة شاهد
مسلسل رشاش

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أحدث التعليقات

الحربي
اعتقد تجديد عقده في ناديه أفضل له لصقل مواهبه ورفع مستواه
بلسم الروح
مقرود
ابو محمد 😎 ✍️
ياللسفاهه وخفة العقول ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. طواغيت إيران سيطروا على عقولهم .. يالهم من سفهاء لا عقول لهم ..
حمد
الحل دور اقرب، ارض وحط بركس واسكن والله مااحد يتعرضك

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