محافظ العيدابي يقوم بجولة ميدانية على المشاريع المائية والبيئية بالمحافظة

نورة الغزواني (صدى):
ضمن الزيارات الميدانية لمحافظ محافظة العيدابي الاستاذ / سفر بن سعد الشهراني اليوم الثلاثاء الموافق3 -8 -2021م لعدداً من المشاريع المائية والبيئية للإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة ممثلة بمدير فرع خدمات المياه بمحافظة العيدابي الاستاذ مفرح سليمان الغزواني وفريق عملة.
وجرى خلال الجولة الإطلاع على سير العمل في محطات وخزانات وشبكات المياه المنفذه والتي تحت التنفيذ والتي تسعى من خلالها الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان تقديم الامدادات المائية لعدد كبير من أهالي وسكان محافظة العيدابي بمختلف الأحياء والقرى التابعه لها وأكد “ الشهراني ” بأن هذه الجوله التفقدية تأتي بتوجيهات من سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بهدف متابعة تنفيذ وتشغيل المشاريع الخدمية بالمحافظة لتوفير خدمات مناسبة للأهالي، والعمل على تذليل كل المعوقات والصعاب بالتنسيق مع الجهات الحكومية لدعم المشاريع وتطويرها.