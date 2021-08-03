الصحة تحذر المدخنين: رحلة السيجارة تسبب السرطان وفقدان الأسنان

الرياض (صدى):
نبهت وزارة الصحة المدخنين بالأضرار التي من الممكن أن تحدث لهم إذا لم يقلعوا عن التدخين.
وذكرت أن التدخين يؤدي إلى تصبغ الأسنان، إذ أن امتصاص النيكوتين يحول الأسنان من اللون الأصفر إلى البني ثم للون الأسود.
وأضافت أن الأضرار تشمل أيضا فقدان الأسنان، حيث يتسبب التدخين في التهاب اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان المزمن يؤدي لتخلخل الأسنان وفقدانها.
وأشارت إلى أن التدخين يؤدي أيضا إلى تسوس الأسنان، وجفاف الفم مما يسارع من نمو التسوسات وتراكم الجير، فضلا عن الإصابة بسرطان الفم، حيث أن 75% من المصابين مدخنين بسبب النيكوتين والمواد السامة في السجائر.