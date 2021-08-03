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الصحة تحذر المدخنين: رحلة السيجارة تسبب السرطان وفقدان الأسنان

منذ 54 دقيقة
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الصحة تحذر المدخنين: رحلة السيجارة تسبب السرطان وفقدان الأسنان

الرياض (صدى):
نبهت وزارة الصحة المدخنين بالأضرار التي من الممكن أن تحدث لهم إذا لم يقلعوا عن التدخين.

وذكرت أن التدخين يؤدي إلى تصبغ الأسنان، إذ أن امتصاص النيكوتين يحول الأسنان من اللون الأصفر إلى البني ثم للون الأسود.

وأضافت أن الأضرار تشمل أيضا فقدان الأسنان، حيث يتسبب التدخين في التهاب اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان المزمن يؤدي لتخلخل الأسنان وفقدانها.

وأشارت إلى أن التدخين يؤدي أيضا إلى تسوس الأسنان، وجفاف الفم مما يسارع من نمو التسوسات وتراكم الجير، فضلا عن الإصابة بسرطان الفم، حيث أن 75% من المصابين مدخنين بسبب النيكوتين والمواد السامة في السجائر.

 

الأسنان
وزارة الصحة
الصحة
التدخين
السيجارة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131606
منذ 21 دقيقة
الله يعين كل مدخن ويكرهه في دخانه ويعصمه منه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

الحربي
اعتقد تجديد عقده في ناديه أفضل له لصقل مواهبه ورفع مستواه
بلسم الروح
مقرود
ابو محمد 😎 ✍️
ياللسفاهه وخفة العقول ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. طواغيت إيران سيطروا على عقولهم .. يالهم من سفهاء لا عقول لهم ..
حمد
الحل دور اقرب، ارض وحط بركس واسكن والله مااحد يتعرضك

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