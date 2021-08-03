الهلال يعاود الركض ويواجه الفيصلي وديًا

طلال الغامدي (صدى):
استأنف لاعبو الهلال اليوم الثلاثاء تدريباتهم على استاد الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي، بعد أن أختتم الفريق معسكره الإعدادي في النمسا.
واشتمل المران على تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية، حيث تركز المران في مجمله- على الجوانب اللياقية والفنية.
ويخوض الفريق لقاء وديا أمام نظيره "الفيصلي" في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل، وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل".
ويؤدي الفريق يوم غد الأربعاء تدريباته وذلك على فترتين صباحية ومسائية.