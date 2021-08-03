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الهلال يعاود الركض ويواجه الفيصلي وديًا

منذ ساعة
1291
الهلال يعاود الركض ويواجه الفيصلي وديًا

طلال الغامدي (صدى):
استأنف لاعبو الهلال اليوم الثلاثاء تدريباتهم على استاد الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي، بعد أن أختتم الفريق معسكره الإعدادي في النمسا.

واشتمل المران على تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية، حيث تركز المران في مجمله- على الجوانب اللياقية والفنية.

ويخوض الفريق لقاء وديا أمام نظيره "الفيصلي" في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل، وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ "فهد بن سعد بن نافل".

ويؤدي الفريق يوم غد الأربعاء تدريباته وذلك على فترتين صباحية ومسائية.

 

الهلال
الفيصلي
تدريبات
الحصة التدريبية
المران
فهد بن سعد بن نافل

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أحدث التعليقات

الحربي
اعتقد تجديد عقده في ناديه أفضل له لصقل مواهبه ورفع مستواه
بلسم الروح
مقرود
ابو محمد 😎 ✍️
ياللسفاهه وخفة العقول ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. طواغيت إيران سيطروا على عقولهم .. يالهم من سفهاء لا عقول لهم ..
حمد
الحل دور اقرب، ارض وحط بركس واسكن والله مااحد يتعرضك

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