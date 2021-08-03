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النيابة العامة توضح عقوبات جريمة تسهيل دخول "المتسلل" إلى المملكة

منذ 47 دقيقة
1276
النيابة العامة توضح عقوبات جريمة تسهيل دخول "المتسلل" إلى المملكة

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة أنه يتم معاقبة كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أيمساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

وعن العقوبات التي يتم فرضها في حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته فيعاقب بالتالي:

- غرامة تصل مبلغ خمسمائة ألف ريال.

- غرامة تصل إلى مليون ريال.

- مصادرة الوسيلة التي تقل المتسلل بها ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص الإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن - محل المصادرة - يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال.

- السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى خمس عشرة سنة.

- نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

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العقوبة
المتسللين

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أحدث التعليقات

ابو عاصم
في الشرع المهر حق للزوجة وليس للولي
ابو عاصم
في الشرع المهر حق للزوجة وليس للولي
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون يسحقون بعض ..
التلميذ الشاطر
العبوا غيرها دا عشان يشوهوا المنتقبات
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا دكتور على هاالمعلومات الثمينه ..

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