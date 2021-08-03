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قرد يهاجم مواطنة حاولت اللعب معه

منذ ساعتين
1463
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131596
منذ 9 دقائق
هذا مايهاجم ، القرد فاقد الحنان وجيعان يبي يرضع .. ارضعيه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا مايهاجم ، القرد فاقد الحنان وجيعان يبي يرضع .. ارضعيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم .. آمين ..
عبدالله فريج / الاردن
كل التوفيق لهذا اللاعب الخلوق
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصوا رؤوسهم جميعاً ..

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